Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Firmino piace al Real Madrid”

In questi giorni 'rumors' di calciomercato hanno accostato Roberto Firmino al Milan . L'attaccante brasiliano, classe 1991 , che, in carriera, ha anche vestito la maglia del TSG Hoffenheim in Bundesliga , ha detto addio al Liverpool dopo otto stagioni di onorata militanza con 'Reds'.

Calciomercato Milan, piace Firmino. Lascia il Liverpool a zero

Firmino, a segno in Southampton-Liverpool 4-4, ultima giornata della Premier League 2022-2023, si svincola dal club inglese a parametro zero, poiché il suo contratto scadrà il 30 giugno: lascia la Merseyside con 111 reti in 362 partite e 7 trofei vinti. Tra cui una Premier, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club.