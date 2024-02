Si parla molto, in questi giorni, della possibilità che Rafael Leao , attaccante portoghese del Milan classe 1999 , finisca al PSG nella prossima sessione estiva di calciomercato . Questo perché, come noto, i parigini perderanno Kylian Mbappé , che si trasferirà al Real Madrid a parametro zero e, pertanto, Leao - per caratteristiche tecniche e per ruolo - sarebbe stato il sostituto ideale della stella perduta.

Calciomercato Milan - La verità sul pressing del PSG per Leao

Ciò che si dice e si scrive in Italia (si vocifera di un prezzo fissato a 120 milioni di euro per Leao, il quale, tra l'altro, anche ieri ha confermato di voler rimanere al Milan in futuro), non trova riscontro, però, in quanto arriva dalla Francia. Secondo 'RMC Sport', infatti, per quanto Leao piaccia al PSG, non c'è unanimità sul suo nome all'interno del club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi e, oltretutto, la clausola risolutoria di 175 milioni di euro inserita nel suo contratto è ritenuta troppo alta.