CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Leao sarà ceduto nel calciomercato estivo? Il punto — Ad ogni modo, la 'rosea' ha ricordato come, nel contratto di Leao con il Milan, valido fino al 30 giugno 2028, sia presente una clausola risolutoria di 175 milioni di euro, esercitabile dal 5 al 15 luglio di ogni anno. Pertanto, se un club si presentasse al Milan con quella cifra e, ovviamente, con l'avallo di Leao, in quei dieci giorni lì, il Diavolo non potrebbe far altro che cederlo.

Difficile che il PSG, o anche un club di Premier League (dove Leao ha molti estimatori), si presentino, però, in Via Aldo Rossi con un importo simile. Qualsiasi squadra vorrà Leao cercherà di trattare al ribasso con i rossoneri. Per il quotidiano sportivo nazionale, il Diavolo comincerà - eventualmente - ad ascoltare proposte per il suo top player qualora queste arrivassero a toccare quota 120 milioni di euro.

Con gli 80 milioni di Tonali il Milan ha finanziato il mercato 2023 — Così un'offerta sarebbe degna di attenzione, anche se non necessariamente accettata. D'altronde il Milan, con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro nell'ultima edizione estiva di calciomercato, ha mostrato apertura verso il player trading e ha reinvestito l'intero ricavato nelle operazioni in entrata. Nel calcio moderno, in fin dei conti, non esistono incedibili.

Il prezzo di Leao, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', lo si può calcolare vedendo quanto è costato (117 milioni di euro) Jack Grealish al Manchester City nell'agosto 2021 e (100 milioni di euro) e Mychajlo Mudryk al Chelsea nel gennaio 2023. LEGGI ANCHE: Cessione Milan agli arabi? L’idea di RedBird e Cardinale. Intanto Maldini … >>>

