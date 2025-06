Calciomercato Milan, rivelazione su Chiesa: 'Vuole tornare in Italia e ...'

Con l'arrivo sulla panchina del Milan di Massimiliano Allegri, uno dei nomi accostati ai rossoneri è stato quello di Federico Chiesa, che potrebbe dunque fare ritorno in Italia. L'ex Juventus, infatti, ha deciso di abbracciare il Liverpool nel corso dell'ultima stagione, ma senza successo. Non ha infatti quasi mai trovato spazio in campo con Arne Slot e quando lo ha fatto non ha mai lasciato il segno. Per questo motivo i tempi sembrano già essere maturi per un addio.