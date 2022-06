Calciomercato Milan – Possibile ritorno di fiamma per Milenkovic

In questo calciomercato estivo il Milan potrebbe tornare su Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa. Il serbo, però, piace anche all'Inter

Il Milan , come noto, è alla ricerca di un difensore centrale in questo estivo dopo aver visto sfumare Sven Botman , trasferitosi al Newcastle , nella Premier League inglese.

Non c'è soltanto, ovviamente, Francesco Acerbi nella lista dei possibili rinforzi estivi del Diavolo per la propria retroguardia. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, per esempio, il Milan potrebbe tornare su una vecchia fiamma: Nikola Milenkovic.