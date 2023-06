Calciomercato Milan – Incontro con Riso, agente di Tonali e Frattesi

Calciomercato Milan, incontro con Riso

Come riportato da calciomercato.com, ci sarebbe in corso un appuntamento a casa Milan tra l'agente Beppe Riso e la dirigenza rossonera. Tante le qustioni in tavola. In primis quella di Tonali, destinato al Newcastle. Per l'italiano potrebbero mancare ancora dei dettagli. Per quanto riguarda Frattesi, il Milan resterebbe alla finestra, ma l'Inter sarebbe in forte vantaggio per il centrocampista neroverde. Altre questioni: il rinnovo di Brescianini, il futuro di Daniel Maldini, Caldare, Nasti e Lorenzo Colombo. Molte situazioni che potrebbero sbloccarsi nel corso di questo calciomercato.