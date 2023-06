Calciomercato Milan – Capitolo attacco: da Morata a Openda

Il Milan dovrà ancora lavorare molto in questa estate. I rossoneri dovranno cercare di mettere a posto la squadra con alcuni innesti precisi in zone nevralgiche del campo. La punta resta una delle prime necessità del Diavolo. I nomi che starebbero circolando, come scrive Tuttosport, nel calciomercato del Milan sono tre: Alvaro Morata, Gianluca Scamacca e Lois Openda .

Capitolo Morata

Alvaro Morata, si legge, è un attaccante di grande caratura ed esperienza internazionale. Lo scorso anno, in Liga, ha disputato 31 partite segnando 13 gol. Di recente ha rinnovato il contratto con i Colchoneros con un ingaggio importante, circa 8 milioni che, in caso di apertura di una trattativa con il Milan, si dovrebbe ridurre per stare dentro i parametri rossoneri. In più c’è il giallo della clausola risolutoria, perché sono circolate cifre discordanti. Ma da quanto emerge da Madrid, la somma per liberare Morata dall’Atletico sarebbe attorno ai 20-22 milioni e non solamente 10 come circolato. Piacerebbe molto allo stesso Pioli.