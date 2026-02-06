Su Sandro Tonali, ex Milan oggi al Newcastle, che piace molto all'Arsenal: «Il Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro e lui vuole portare il club in Champions League. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi».

Sulla possibilità che Tonali vada alla Juventus in estate: «Non c’è una preferenza al momento. È ancora presto. Quello che diciamo oggi non vale domani: adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare».

"Maldini è forte, lo sanno tutti. Brescianini sa fare tutto" — Su un altro ex rossonero, Daniel Maldini, che è passato dall'Atalanta alla Lazio per rilanciarsi: «Ritengo la Lazio la piazza giusta per Daniel. Lui è forte e lo sanno tutti: lo dimostrerà, ne sono sicuro. Arriva da un tipo di calcio diverso con Raffaele Palladino, ma si adatterà a quello di Maurizio Sarri che potrà valorizzarlo nel migliore dei modi».

Su Marco Brescianini, ex capitano del Milan Primavera, via dall'Atalanta per la Fiorentina: «Non è stato semplice spostarlo; perché l'Atalanta non voleva privarsene. Marco fa parte di quella categoria di giocatori solidi e che sanno fare tutto. Sarà un valore aggiunto per la Fiorentina nel girone di ritorno».