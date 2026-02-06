Pianeta Milan
Riso: “Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi …”. Su Maldini e Tonali …

Riso: 'Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ...'. Su Maldini e Tonali ...
Giuseppe Riso, procuratore di Francesco Camarda e non solo, ha rivelato, in un'intervista in esclusiva con il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, un retroscena sul calciomercato del Milan e su alcuni suoi assistiti. Ecco le sue dichiarazioni
Giuseppe Riso, fondatore della 'GR Sports', è procuratore di alcuni calciatori con un presente e con un passato nel Milan: il famoso agente ha rilasciato alcune dichiarazioni su di loro in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Qui di seguito, uno stralcio delle sue parole.

Calciomercato, il punto dell'agente Riso su tanti ex Milan

Su Francesco Camarda che, a metà calciomercato invernale, sembrava ad un passo dal ritorno al Milan dal prestito al Lecce: «Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione».

Su Sandro Tonali, ex Milan oggi al Newcastle, che piace molto all'Arsenal: «Il Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro e lui vuole portare il club in Champions League. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi».

Sulla possibilità che Tonali vada alla Juventus in estate: «Non c’è una preferenza al momento. È ancora presto. Quello che diciamo oggi non vale domani: adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare».

"Maldini è forte, lo sanno tutti. Brescianini sa fare tutto"

Su un altro ex rossonero, Daniel Maldini, che è passato dall'Atalanta alla Lazio per rilanciarsi: «Ritengo la Lazio la piazza giusta per Daniel. Lui è forte e lo sanno tutti: lo dimostrerà, ne sono sicuro. Arriva da un tipo di calcio diverso con Raffaele Palladino, ma si adatterà a quello di Maurizio Sarri che potrà valorizzarlo nel migliore dei modi».

Su Marco Brescianini, ex capitano del Milan Primavera, via dall'Atalanta per la Fiorentina: «Non è stato semplice spostarlo; perché l'Atalanta non voleva privarsene. Marco fa parte di quella categoria di giocatori solidi e che sanno fare tutto. Sarà un valore aggiunto per la Fiorentina nel girone di ritorno».

