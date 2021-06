Calciomercato Milan – Riscatto Tonali, rischio di tempi più lunghi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali in rossonero a titolo definitivo? Ci sono degli intoppi. Il punto della situazione

Una delle operazioni che il Milan vuole centrare in questo calciomercato estivo è il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia . Domani, mercoledì 16 giugno , scadrà il termine per l'esercizio del diritto di riscatto dei trasferimenti interni, compreso quello di Tonali.

La traccia per l'operazione tra Milan e Brescia, come sottolineato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è già stata abbozzata. Il Diavolo ha ottenuto uno sconto dal Presidente Massimo Cellino sia sulla cifra del riscatto (da 15 a 10 milioni di euro) sia sui bonus (da 10 a 5). Inoltre, passerà alle 'Rondinelle', a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del Milan, il giovane fantasista Giacomo Olzer.