Calciomercato Milan – Riscatto Tonali: la verità sull’accordo con il Brescia

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Sandro Tonali vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione ed in quelle a venire. Il punto

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha chiarito la situazione di Sandro Tonali. Il centrocampista, classe 2000, come noto si trasferito dal Brescia nella scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo, per il prestito oneroso, ha pagato subito a Massimo Cellino, Presidente delle 'Rondinelle', ben 10 milioni di euro.