Calciomercato Milan – Riscatto Tonali, è crisi: Cellino punta i piedi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali vuole vestire ancora la maglia rossonera. Ma ci sono problemi nei negoziati

Daniele Triolo

Il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia sembrava un'operazione di calciomercato in via di risoluzione per il Milan. Invece, leggendo il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, si apprende come l'affare, in realtà, stia rischiando di saltare definitivamente.

Altro che sconto concesso al Milan ed accordi da formalizzare: sembra tutto saltato, con Massimo Cellino, Presidente del Brescia, che avrebbe dato al Diavolo un ultimatum. In sostanza, o il Milan esercita entro oggi il riscatto alle cifre pattuite la scorsa estate (15 milioni di euro più 10 di bonus), oppure non se ne fa più nulla.

Cellino, di fatto, escluderebbe anche l'eventualità di continuare i negoziati su basi diverse. Tonali, così, tornerebbe clamorosamente al Brescia. Ma non per restarci. Perché Cellino ha fatto sapere di avere un'alternativa. Una squadra disposta a corrispondere tutta la cifra che dovrebbe versare il Milan per Tonali in questo calciomercato.

Oltre che a ridare al Diavolo i 5 milioni di euro che il Brescia sarebbe obbligato a restituire al club rossonero in caso di mancato riscatto. Il ribaltone non sarebbe sorprendente. Per il 'CorSport', l'irritazione di ieri di Cellino non prometteva nulla di buono. Il Presidente del Brescia, infatti, pensava che una volta concesse le nuove condizioni, l'affare si sarebbe chiuso rapidamente.

Invece sono trascorsi i giorni e il Milan non è più tornato alla carica per la ridefinizione degli accordi. Sembra che ci sia diversità di vedute tra proprietà ed area tecnica sul conto di Tonali. In pratica, dopo quanto ha fatto vedere nella scorsa stagione tra Serie A ed Europa League, per il fondo Elliott Management Corporation sono troppi anche 25 milioni di euro totali anziché 35 come da patti iniziali.

Per riscattare il cartellino, la proprietà del Milan vorrebbe un'ulteriore 'sforbiciata'. Oppure la concessione di un nuovo prestito del giocatore. La corda di Cellino, va detto, non può essere tirata più di tanto. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono trattenere il ragazzo in rossonero, si sono spesi con il procuratore e con il giocatore per la conferma.

Pensavano che, una volta ottenuto lo sconto, avrebbero avuto il via libera dalla proprietà. Ma così non è stato. E giustificare il dietrofront è diventato complicato. Sia dal Milan sia dall'entourage di Tonali arriva lo stesso messaggio: ci vuole solo un po' più di tempo. Ma Cellino sembrerebbe deciso a tenere alto il muro. Ed ogni scenario è possibile.

Dal riscatto del cartellino da parte del Milan, magari con l'inserimento di Lorenzo Colombo oltre che Giacomo Olzer (anche se il Diavolo vorrebbe tenere l'attaccante) ad una conclusione negativa dei negoziati e la cessione di Tonali ad un altro club.