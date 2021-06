Calciomercato Milan – Riscatto Tonali: la clausola che nessuno conosce

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali può diventare totalmente rossonero nei prossimi giorni. Se così non fosse ...

Daniele Triolo

Una delle trattative del Milan in questo calciomercato estivo è quella per il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia. Quando, l'estate passata, il Diavolo aveva acquistato il giovane centrocampista, l'accordo con le 'Rondinelle' prevedeva un prestito oneroso di 10 milioni di euro ed un diritto di riscatto di 15. In aggiunta, 10 milioni di bonus.

Un totale di 35 milioni di euro per l'acquisto di un giocatore che, dodici mesi fa, voleva mezzo mondo. Ora, però, dopo una stagione piuttosto interlocutoria per Tonali in Serie A, il Milan ha chiesto al Brescia di rivedere quegli accordi. Sembrava si fosse arrivati ad una quadratura del cerchio grazie agli sconti concessi da Massimo Cellino, Presidente del sodalizio biancoblu.

Meno soldi per il diritto di riscatto (da 15 a 10 milioni di euro), bonus dimezzati (da 10 a 5). In cambio, il Brescia otterrebbe il cartellino di Giacomo Olzer, fantasista del Milan Primavera sul quale il club di Via Aldo Rossi manterrebbe un diritto di riacquisto. Poi, nelle ultime ore, l'operazione sembra essersi arenata. E proprio sul più bello, visto che domani, mercoledì 16 giugno, è il termine ultimo per l'esercizio del diritto di riscatto nei trasferimenti interni.

Secondo quanto riferito da 'Il Giornale di Brescia' oggi in edicola, sembra che Cellino abbia chiesto un altro paio di condizioni al Milan (l'inserimento del cartellino, o il prestito, di Lorenzo Colombo?), causando, di fatto, una tensione di fondo tra i due club. La volontà dell'agente e del giocatore è una: restare al Milan. E ciò, alla fine, dovrebbe fare la differenza. Magari anche andando oltre i termini prefissati, rimodulando totalmente l'affare tra i rossoneri ed il Brescia.

Sempre il quotidiano locale, poi, ha rivelato il perché alle 'Rondinelle' non converrebbe neanche riaccogliere Tonali facendo saltare l'operazione di calciomercato con il Diavolo: se il Milan non riscattasse più Tonali, infatti, il Brescia dovrebbe dare indietro al Milan 5 dei 10 milioni di euro elargiti l'anno scorso per il prestito oneroso. Riscatto Tonali, si è inserita la Juventus: le ultime news >>>