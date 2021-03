Calciomercato Milan – Riscatto Meïte, il Diavolo riflette sul da farsi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Soualiho Meïte è l'unico calciatore che i rossoneri hanno preso in prestito da un club italiano

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Milan e Torino abbiano in piedi un discorso di calciomercato che riguarda Soualiho Meïte. Il centrocampista francese, classe 1994, è infatti giunto in rossonero nello scorso mese di gennaio dal club granata: unico giocatore che il Diavolo ha preso in prestito da un club italiano.

C'è un diritto di riscatto, in favore del Milan, fissato a 8 milioni di euro. Ma il Diavolo ha intenzione o meno di riscattare il cartellino dell'ex Bordeaux e Monaco? In Via Aldo Rossi, al momento, si sta valutando il da farsi. Meïte, finora, ha totalizzato 15 presenze con il Milan tra Serie A (10), Europa League (4, sempre titolare per tutti i 90') e Coppa Italia (una) ed appare in crescita nell'ultimo periodo.

È in programma, dunque, tra qualche tempo (verso la fine della stagione) un incontro tra rossoneri e granata per fare il punto della situazione di Meïte e, perché no, magari parlare di Wilfried Singo, altro giocatore dei granata di Davide Nicola che piace molto a Paolo Maldini e Frederic Massara. Donnarumma resterà al Milan? Le ultime news sul rinnovo >>>