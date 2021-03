Calciomercato Milan – Riscatto Meïte: dieci partite per il ‘sì’ | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Soualiho Meïte, classe 1994, si trova in rossonero in prestito con diritto di riscatto dal Torino

'Tuttosport' questa mattina in edicola ha ricordato come, in vista del prossimo calciomercato estivo, il Milan debba anche decidere il futuro di Soualiho Meïte. Il centrocampista francese, classe 1994, è giunto in rossonero lo scorso gennaio. La formula, quella del prestito oneroso con diritto di riscatto dal Torino, dove, ormai, Meïte era ai margini della squadra.