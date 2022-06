Calciomercato Milan – Riscatto per Junior Messias: poi il Monza?

Il Milan lavora al riscatto di Junior Messias, ma non è detto che il suo futuro sia in rossonero. L'intenzione dei dirigenti del Diavolo è chiara. Chi ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella scorsa stagione dovrà essere riscattato. Il caso principale è quello di Alessandro Florenzi. La permanenza del terzino della Roma pare ormai cosa fatta. Le cifre leggermente inferiori a quelle pattuite (3 milioni di euro rispetto ai 4,5 stabiliti), come il Milan vorrebbe fare con Messias. Ma non c'è ancora accordo col Crotone, anche se la retrocessione in Serie C dei calabresi potrebbe favorire i rossoneri in tal senso. L'affare, infatti, potrebbe chiudersi per 4 milioni di euro.