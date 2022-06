Calciomercato Milan – Romano: “C’è l’accordo con la Roma per Florenzi”

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Milan e Roma hanno trovato l'accordo per Alessandro Florenzi

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan potrà contare su Alessandro Florenzi anche nella prossima stagione. Il terzino campione d'Europa, nonostante alcuni problemi fisici, si è rivelato un ottimo elemento che ha dato il suo contributo nella cavalcata di questa stagione che ha portato allo Scudetto. In totale il classe '91 ha collezionato ben 30 presenze tra tutte le competizioni, condite da 2 gol.

Non solo i numeri di campo, ma anche tanta esperienza e un ruolo centrale nello spogliatoio. "Spizzi" si è integrato fin da subito nelle dinamiche tattiche e di gruppo, risultato un elemento imprescindibile per Pioli, che lo ha rivoluto a tutti i costi.

Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, il club rossonero ha trovato l'accordo con la Roma per l'esercizio del diritto di riscatto. Il giocatore resterà a Milanello per una cifra sui 3 milioni di euro, uno sconto rispetto ai 4,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. I contratti verrano firmati presto.