Calciomercato Milan – Florenzi, nel vivo la trattativa per il riscatto

Alessandro Florenzi resterà al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, il terzino destro romano, classe 1991, è un punto di riferimento per lo spogliatoio del Diavolo, nonché utile risorsa in campo. E, per questi motivi, il club di Via Aldo Rossi non vorrebbe perderlo.