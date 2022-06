Calciomercato Milan – Esterno d’attacco, il Chelsea aiuta il Diavolo?

Nonostante la sessione estiva di calciomercato inizi ufficialmente il prossimo 1° luglio, il Milan è già pienamente operativo per fornire al tecnico Stefano Pioli i rinforzi desiderati il prima possibile. I rossoneri, come noto, faranno un po' di innesti in ogni reparto. È innegabile, però, come al momento l'attenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara sia concentrata sulla ricerca di un esterno offensivo di destra per il 4-2-3-1.