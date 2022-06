Mercato Milan – Baiocchini: “Cambia la cifra del riscatto di Florenzi”

Il Milan ha fatto passi in avanti per il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Cambia la cifra per mantenere in squadra il terzino

Passi in avanti da parte del Milan per il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Cambia la cifra per mantenere in squadra il terzino. Stando alle ultime notizie riportate da Manuele Baiocchini di 'Sky Sport', i rossoneri stanno provando ad ottenere uno sconto. L'affare potrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro.