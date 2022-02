Calciomercato Milan – Riscatto Bakayoko, sensazioni non positive

Tiémoué Bakayoko potrebbe essere rispedito al Chelsea nel calciomercato estivo. Al Milan, infatti, finora ha deluso le aspettative

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista francese, classe 1994 , infatti non è riuscito a convincere, finora, nelle occasioni in cui è stato impiegato. Sembra il lontano parente del calciatore che, nella stagione 2018-2019 , era piaciuto molto, al contrario, al pubblico del Diavolo.

A gennaio qualche chance l'ha anche avuta, complice la contemporanea assenza di Franck Kessié ed Ismaël Bennacer , impegnati in Coppa d'Africa rispettivamente con Costa d'Avori o e Algeria . Ha giocato 180' contro Venezia e Spezia : appena sufficiente al 'Penzo', male, invece, a 'San Siro' contro i liguri. Partita, per giunta, persa anche dal Milan ( 1-2 ).

Bakayoko non è tra i primi pensieri di mister Stefano Pioli . Prova ne è, secondo 'calciomercato.com', che nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Sampdoria , parlando dei centrocampisti a sua disposizione, l'allenatore ha citato tutti, compreso Rade Krunić che, invece, gioca spesso sulla trequarti, ma non Bakayoko.

Quale futuro, dunque, per il numero 41 rossonero? Era arrivato la scorsa estate, al termine di una lunga e laboriosa trattativa, in prestito oneroso biennale dal Chelsea. Il Milan ha il diritto di riscatto sul suo cartellino ma, ad oggi, non ci sono sensazioni positive che quel riscatto venga esercitato. Il giocatore potrebbe tornare a Londra a fine stagione, visto che il Diavolo, per altro, riaccoglierà Tommaso Pobega dal prestito al Torino.