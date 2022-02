Milan-Sampdoria 1-0, Pioli: “La settimana perfetta” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Milan-Sampdoria con soddisfazione. Tre punti importanti, sorpasso in vetta all'Inter

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha commentato Milan-Sampdoria , partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022 , terminata 1-0 per il Diavolo grazie al gol di Rafael Leão su assist addirittura di Mike Maignan . Le dichiarazioni dell'allenatore di Parma sono state riportate, tra gli altri quotidiani sportivi in edicola questa mattina, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«E' stata la settimana perfetta - ha esordito Pioli nel post-partita di Milan-Sampdoria -. Ci aspettavano partite difficili, sia per le motivazioni che per gli stimoli. Aver centrato tutte e tre è importante ma mancano ancora tante partite. Ora bisogna recuperare un po' le energie e affrontiamo ogni impegno, una gara alla volta».

«Il sogno Scudetto è ricorrente? Faccio molti sogni, non posso dirli tutti - ancora Pioli dopo Milan-Sampdoria -. Pensiamo alla prossima partita». La partita di 'San Siro', come detto, è stata decisa da un super gol di Leão. Ecco cosa il tecnico del giovane attaccante portoghese. «E’ un giocatore eccezionale, con grandi caratteristiche ma non deve accontentarsi. Non deve accontentarsi di aver segnato il gol, se vuole giocare 90 minuti deve correre fino alla fine come tutti i compagni. Ma Leão è cresciuto tantissimo».