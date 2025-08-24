Calciomercato Milan, risale Vlahovic! Ecco le richieste ai rossoneri

Ultima soluzione, un po' d'emergenza, sarebbe quella rappresentata da Breel Embolo, svizzero del 1997 in uscita dal Monaco: costerebbe circa 15 milioni.
Calciomercato Milan, restano i dubbi e l'attesa riguardo a Victor Boniface (qui le parole di Tare). Secondo 'Il Corriere dello Sport', la pista Dusan Vlahovic potrebbe riprendere vita. Le richieste resterebbero comunque alte: circa 30 milioni di euro per il cartellino per la Juventus, 6 milioni annui al serbo e circa 15 milioni di commissioni alla firma per il suo entourage. Secondo il quotidiano, l'affare non si potrebbe fare a queste condizioni, ma gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero cambiare tutto.
Altre piste? Nicolas Jackson, esubero del Chelsea, potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo verso fine mercato. Da tenere monitorata l’opzione Conrad Harder, talento classe 2005 dello Sporting Lisbona: il Rennes avrebbe offerto 20 milioni di euro per lui, ma non basterebbero. Il Milan potrebbe inserirsi.
