Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, risale Vlahovic! Ecco le richieste ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, risale Vlahovic! Ecco le richieste ai rossoneri

Calciomercato Milan, risale Vlahovic! Ecco le richieste ai rossoneri
Calciomercato Milan, restano i dubbi e l'attesa riguardo a Victor Boniface. Risale la possibilità per Dusan Vlahovic: ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, restano i dubbi e l'attesa riguardo a Victor Boniface (qui le parole di Tare). Secondo 'Il Corriere dello Sport', la pista Dusan Vlahovic potrebbe riprendere vita. Le richieste resterebbero comunque alte: circa 30 milioni di euro per il cartellino per la Juventus, 6 milioni annui al serbo e circa 15 milioni di commissioni alla firma per il suo entourage. Secondo il quotidiano, l'affare non si potrebbe fare a queste condizioni, ma gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero cambiare tutto.

Calciomercato Milan, Vlahovic torna di moda? Ecco le condizioni. La soluzione d'emergenza ...

—  

Altre piste? Nicolas Jackson, esubero del Chelsea, potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo verso fine mercato. Da tenere monitorata l’opzione Conrad Harder, talento classe 2005 dello Sporting Lisbona: il Rennes avrebbe offerto 20 milioni di euro per lui, ma non basterebbero. Il Milan potrebbe inserirsi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, altro colpo in attacco! Pronta l'offerta per ...>>>

Ultima soluzione, un po' d'emergenza, sarebbe quella rappresentata da Breel Embolo, svizzero del 1997 in uscita dal Monaco: costerebbe circa 15 milioni.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA