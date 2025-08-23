Su Conrad Harder: "Si è parlato molti di Conrad Harder. Il Milan ha presentato un'offerta ufficiale di 27 milioni bonus compresi 48 ore fa allo Sporting Lisbona. Era un modo non per cautelarsi, ma per prepararsi ad un nuovo colpo. Il Milan si sta muovendo comunque su Harder. Vedremo gli sviluppi, il mercato cambia. Vlahovic? Confermo i contatti con Allegri ed è un nome da tenere in considerazione".
Su Adrien Rabiot: "Anche nella giornata di ieri ci sono stati contatti profondi tra l'entourage, la signora Veronique e il Milan. Se esce un centrocampista Rabiot lo dobbiamo tenere in considerazione. Rabiot non intende valutare altre opzioni. C'è calma, necessità di riflettere e la volontà di valutare la situazione migliore".
Su Rasmus Hojlund: "Il Milan anche ieri si è informato, nonostante il Napoli sia avanti nelle trattative e nelle contrattazioni".
