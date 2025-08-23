Calciomercato Milan, Pedullà rivela: "Altri contatti con Hojlund, Rabiot e Vlahovic ..."

Su Victor Boniface: "Di solito funziona che fai le visite mediche, poi l'esame di idoneità, la firma e l'annuncio. Tutto questo non è successo. C'è stato un supplemento di visite e il silenzio. Io non mi sono mai permesso di fare il medico e di parlare di dubbi perché aspetto sempre che accada quel che accada. Il Milan non dà annunci, nonostante le visite mediche. Non è imbarazzo, è necessità perché si gioca una partita".