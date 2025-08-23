Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Calciomercato Milan, Pedullà: “Ecco cosa mi risulta su Rabiot, Vlahovic e Hojlund”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Pedullà: “Ecco cosa mi risulta su Rabiot, Vlahovic e Hojlund”

Calciomercato Milan, Pedullà: 'Ecco cosa mi risulta su Rabiot, Vlahovic e Hojlund'
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul Milan, tra Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul Milan, tra Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic ma non solo. Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan, Pedullà rivela: "Altri contatti con Hojlund, Rabiot e Vlahovic ..."

—  

Su Victor Boniface: "Di solito funziona che fai le visite mediche, poi l'esame di idoneità, la firma e l'annuncio. Tutto questo non è successo. C'è stato un supplemento di visite e il silenzio. Io non mi sono mai permesso di fare il medico e di parlare di dubbi perché aspetto sempre che accada quel che accada. Il Milan non dà annunci, nonostante le visite mediche. Non è imbarazzo, è necessità perché si gioca una partita".

LEGGI ANCHE

Su Conrad Harder: "Si è parlato molti di Conrad Harder. Il Milan ha presentato un'offerta ufficiale di 27 milioni bonus compresi 48 ore fa allo Sporting Lisbona. Era un modo non per cautelarsi, ma per prepararsi ad un nuovo colpo. Il Milan si sta muovendo comunque su Harder. Vedremo gli sviluppi, il mercato cambia. Vlahovic? Confermo i contatti con Allegri ed è un nome da tenere in considerazione".

Su Adrien Rabiot: "Anche nella giornata di ieri ci sono stati contatti profondi tra l'entourage, la signora Veronique e il Milan. Se esce un centrocampista Rabiot lo dobbiamo tenere in considerazione. Rabiot non intende valutare altre opzioni. C'è calma, necessità di riflettere e la volontà di valutare la situazione migliore".

LEGGI ANCHE: Milan, Demiral perfetto per la difesa di Allegri? Ecco i suoi numeri in Arabia 

Su Rasmus Hojlund: "Il Milan anche ieri si è informato, nonostante il Napoli sia avanti nelle trattative e nelle contrattazioni".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA