Calciomercato Milan – Ripresi in maniera seria i contatti con Ziyech

Hakim Ziyech resta un obiettivo di calciomercato del Milan. Principale alternativa a Charles De Ketelaere, ma forse anche di più. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato come Hakim Ziyech era e resti un obiettivo di calciomercato del Milan. Questo perché Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, hanno ripreso in maniera seria i contatti con gli avvocati che curano gli interessi del fantasista marocchino, classe 1993, in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Milan, Ziyech sempre sul taccuino di Maldini e Massara

Ziyech è uno di quei calciatori dei quali Thomas Tuchel, manager tedesco dei 'Blues', ha parlato dopo la sconfitta in amichevole per 0-4 contro l'Arsenal. L'allenatore ha fatto presente come "molti giocatori stanno pensando di andarsene e stanno facendo le loro valutazioni". Nel caso in cui il Milan non riuscisse a prendere Charles De Ketelaere, Ziyech diventerebbe subito la prima scelta.

Ma la strategia di calciomercato del Milan su Ziyech è duplice, perché l'ex Ajax potrebbe comunque arrivare in maglia rossonera, a prescindere dall'esito della trattativa per il belga, nelle fasi finali della sessione estiva di mercato.