Calciomercato Milan – De Ketelaere, ancora distanza con il Bruges

Il condizionale, però, è quanto mai d'obbligo visto che, allo stato attuale delle cose, c'è stallo nei negoziati tra Bruges e Milan per il trasferimento di De Ketelaere in Italia . Il Diavolo, se vorrà davvero mettere le mani sul trequartista classe 2001 , dovrà colmare la differenza di 4-5 milioni di euro che separano la sua offerta ( 30 + bonus ) dalla richiesta ( 35 + bonus ).

De Ketelaere, intanto, non ha giocato Bruges-Genk , prima giornata del massimo campionato belga, perché condizionato in questo momento dalla propria situazione di mercato. Nonché soggetto ad eventuali rischi infortuni proprio nella fase più calda della trattativa con il Milan.

A Paolo Maldini e Frederic Massara resta la fiducia di poter arrivare ad un accordo, anche perché l'offerta, con il tempo, è stata costantemente ritoccata verso l'alto. E perché il rifiuto del giocatore al trasferimento al Leeds United, in Premier League, ha, di fatto, spianato la strada al Milan. Che ora, però, deve alzare la posta in palio e chiudere i giochi una volta per tutte. Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>