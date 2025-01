Uno dei nomi accostati al Milan negli ultimi mesi è Richard Rios , giovane gioiello della Colombia e del Palmeiras . I rossoneri, infatti, già nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato sembrava interessata all'acquisizione del classe 2000 per rinforzare il proprio centrocampo. Alla fine, però, non se n'è fatto niente e in quella zona di campo è arrivato Youssouf Fofana , che ha dimostrato di essere una scelta giusta. Non è detto, però, che un tentativo non possa essere fatto proprio nelle prossime settimane, soprattutto se fossero confermate le voci provenienti dal Sudamerica .

Calciomercato Milan - Rios obiettivo caldo: dalla Colombia lanciano due allarmi

Come riferito da 'AS Colombia', infatti, il Milan sarebbe ancora interessato a Richard Rios per le prossime sessioni di calciomercato. Ci sarebbe però un ostacolo rappresentato dalla valutazione, dal momento in cui si parla di una clausola rescissoria di 100 milioni di euro che i rossoneri difficilmente sarebbero disposti a pagare. Non solo, perché sulle sue tracce ci sarebbe anche il Wolverhampton. Un interesse dell'ultima ora che sorride in questo caso al Diavolo. Il club inglese, lo starebbe tenendo come seconda opzione, dal momento in cui la prima sarebbe Gerson.