Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernández a piccoli passi: le ultime

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Theo Hernández sta trattando il rinnovo del suo contratto. Ecco a che punto sono i negoziati

Daniele Triolo

In questa sessione di calciomercato invernale Theo Hernández resterà al Milan. Nonostante l'assalto tentato, in queste ore, dal Chelsea, che si trova alle prese con la sostituzione dell'infortunato Ben Chilwell. Anzi, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il terzino sinistro francese, classe 1997, sta trattando il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Le trattative proseguono a piccoli passi: non c'è ancora stata l'accelerata decisiva. Sulla questione Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, hanno avuto un faccia a faccia a Madrid con Manuel García Quilón, procuratore di Theo Hernández, il giorno di Atlético Madrid-Milan 0-1 di Champions League (era il 24 novembre scorso).

I contatti, poi, sono andati avanti in via telefonica ma non è ancora giunta la tanto sospirata fumata bianca sul nuovo contratto di Theo Hernández. La scadenza sarà portata dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026. Non c'è intesa, però, sullo stipendio che andrà a percepire il numero 19 transalpino. Il Milan ha proposto un aumento da 1,5 a 4 milioni di euro netti a stagione; l'entourage di Theo punta a strappare qualcosa in più.

La sensazione, secondo 'Tuttosport', è che con le tempistiche per la firma e per l'ufficialità del rinnovo di contratto si andrà al nuovo anno. Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>