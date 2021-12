Calciomercato Milan – Respinto l’assalto del Chelsea a Theo Hernández

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernández richiesto dai 'Blues', ma sarebbe cedibile solo dinanzi ad un'offerta shock

Daniele Triolo

Theo Hernández via dal Milan in questa sessione invernale di calciomercato? Altamente improbabile. Come ogni anno, però, qualche big si affaccia alla porta del club di Via Aldo Rossi e chiede informazioni sul terzino sinistro classe 1997. L'anno scorso è stato il PSG, che aveva ricevuto picche dal Diavolo.

Stavolta, come ha ricordato 'Tuttosport' questa mattina in edicola, è stata la volta del Chelsea. Ed anche in questa circostanza, la risposta del Milan è stata chiara e netta: Theo Hernández non è in vendita a cifre ragionevoli. Servirebbe una proposta superiore ai 60 milioni di euro, secondo il quotidiano torinese, per far vacillare Ivan Gazidis, Paolo Maldini, Frederic Massara e l'intero fondo Elliott.

No, dunque, dei rossoneri ai 'Blues' (che ora guarderanno altrove per sostituire l'infortunato Ben Chilwell) per il loro fortissimo laterale mancino, con il quale proseguono i dialoghi per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026. Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>