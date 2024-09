Theo Hernandez ha ritrovato la forma migliore. Dopo un avvio di stagione difficile, con critiche soprattutto per la prestazione opaca contro il Parma, il terzino francese è tornato a brillare. La rete contro il Lecce gli ha permesso di eguagliare Paolo Maldini come difensore rossonero con più gol in Serie A: 29 reti in sole cinque stagioni. Maldini ci aveva impiegato un’intera carriera. Alla prossima marcatura, Theo diventerà il difensore più prolifico nella storia del Milan.