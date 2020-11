Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: trattativa non semplice | News

Calciomercato Milan: Romagnoli, rinnovo non facile

MERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive di quanto sia fondamentale per il Milan acquistare un difensore centrale nel mercato di gennaio (I possibili nomi)

La rosea scrive due possibili motivi. Musacchio, ad esempio, ha un contratto in scadenza nel 2021 ed è ancora i box per un infortunio. Romagnoli, invece, ha un contratto in scadenza nel 2022, con la trattativa per il prolungamento che non si preannuncia facile. La società ha deciso di stanziare per la difesa un budget di 15 milioni di euro, che non è stato più utilizzato nel mercato di ottobre. Intanto Tonali sta deludendo. Ecco i motivi. VAI ALLA NOTIZIA >>>