Milan, che differenza tra Bennacer e Tonali. I numeri | News

Ultime Notizie Milan News: l’importanza di Bennacer

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, in edicola questa mattina, esalta Ismael Bennacer. Il centrocampista sarà titolare nella partita contro il Verona, in programma domenica sera a San Siro.

Per fa capire l'importanza di Bennacer, la rosea mettere in evidenza alcuni numeri. Solo Kessie (41) ha recuperato più palloni di lui (39) tra i giocatori rossoneri in campionato. Con la sua presenza, inoltre, il Milan ha segnato quasi due gol a partita. Da sottolineare anche dei dati relativi alle prove di Tonali e Bennacer contro il Lille. I due centrocampisti hanno quasi lo stesso numero di passaggi andati a buon fine (24 Tonali, 23 Bennacer) e di lanci (2 Tonali, 3 Bennacer), ma c'è una differenza sostanziale. Tonali ha giocato titolare per un'ora, l'algerino è entrato per mezz'ora. I numeri parlano chiaro. Tonali fino a questo momento ha deluso. I motivi.