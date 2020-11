Milan: Tonali ha deluso, ma le attenuanti sono tante | News

Ultime Notizie Milan News: Tonali, dove sei?

MILAN NEWS – Gazzetta.it si concentra su Sandro Tonali. Il centrocampista ha avuto una grande occasione contro il Lille, ma la chance è stata sprecata. Contro i francesi l’ex Brescia è sembrato un pesce fuor d’acqua: lento, impacciato e soprattutto sovrastato da Renato Sanches.

La Gazzetta dello Sport gli ha dato un pesante e meritato 4,5 ma il calciatore ha ancora tutte le possibilità di dimostrare il suo valore, anche perchè le attenuanti sono molte. Innanzitutto il coronavirus, che l’ha rallentato dal punto di vista fisico in una squadra già strutturata e organizzata, ma anche l’aspetto psicologico. Per un giocatore così giovane non è facile indossare una maglia così pesante come quella del Milan, e questo ovviamente può comportare dei problemi, almeno all’inizio. E’ molto differente giocare nel Brescia – in cui sei il faro – rispetto a giocare del Milan, in cui la tua titolarità è sempre in discussione.

Proprio per questo però le opportunità concesse da Pioli vanno sfruttate, e Tonali fino a questo momento non ci è riuscito. I numeri evidenziano ulteriormente la prestazione negativa contro il Lille, confrontandoli con Bennacer. I due centrocampisti hanno quasi lo stesso numero di passaggi andati a buon fine (24 Tonali, 23 Bennacer) e di lanci (2 Tonali, 3 Bennacer), ma c’è una differenza sostanziale. Tonali ha giocato titolare per un’ora, l’algerino è entrato per mezz’ora. I numeri parlano chiaro.

Di sicuro il Milan non mette in discussione il suo valore. Tonali avrà tante altre possibilità per dimostrare il suo valore. In tanti lo paragonano a Pirlo, ma al di là di questi confronti scomodi è chiaro che sul centrocampista c'è un'aspettativa elevata. Se un giocatore è seguito da Milan, Inter e Juventus evidentemente deve fare qualcosa in più. E Tonali lo sa benissimo. A cominciare dalle prossime partite per non perdere troppo terreno nei confronti di Bennacer e Kessie.