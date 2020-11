Calciomercato Milan – Difensore in arrivo: testa a testa tra Lovato e Kabak

Calciomercato Milan: chi la spunta tra Lovato e Kabak?

MERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul mercato del Milan. Maldini e Massara, torneranno alla carica per un difensore centrale, possibilmente ventenne. Il club rossonero nel mese di ottobre ha tentato l’assalto a Ozan Kabak, senza riuscirsi, ma la pista è ancora aperta. Prende piede però, anche il nome di Matteo Lovato, protagonista di un grande inizio di stagione con il Verona, prossimo avversario del Milan in campionato.

Come detto, l’acquisto di un difensore centrale è prioritario per il Milan. Musacchio ha un contratto in scadenza nel 2021 ed è ancora i box per un infortunio. Romagnoli, invece, ha un contratto in scadenza nel 2022, con la trattativa per il prolungamento che non si preannuncia facile. La società ha deciso di stanziare per la difesa un budget di 15 milioni di euro, che non è stato più utilizzato nel mercato di ottobre.

Per Lovato il Verona chiede 20 milioni di euro, ma è possibile anche uno sconto da parte del club scaligero. Discorso simile per Kabak, considerando che lo Schalke 04 ha dei problemi economici e che la stagione è iniziata in malo modo. La richiesta iniziale è di 25 milioni euro, ma quest’ultima potrebbe essere abbassata. Alla fine potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore, che ha chiesto espressamente la cessione.

A tal proposito sono da segnalare le parole di Jochen Schneider, ds dei tedeschi. Ecco cosa ha detto: "Il Milan ha bussato alla nostra porta alla fine del mercato, ma una cessione in quel momento era fuori discussione per noi. Vendita a gennaio? Siamo ancora in tempi economicamente difficili, quindi non posso e non voglio escludere nulla". Insomma, i segnali ci sono tutti per un suo approdo al Milan, ma attenzione a Lovato. Il baby del Verona piace molto alla dirigenza rossonera e chissà che alla fine non possa avere la meglio.