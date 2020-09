Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: Raiola chiederà un aumento

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ci sarà da lottare per la firma di Alessio Romagnoli sul nuovo contratto con il Milan.

Il difensore centrale e capitano rossonero, assistito da Mino Raiola così come Gianluigi ‘Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimović, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Il Milan, però, vorrebbe anticipare i tempi per il rinnovo dell’accordo con il ragazzo.

Anche per lui, così come è stato per Zlatan e così come sarà per Gigio, Raiola chiederà un aumento dell’ingaggio, attualmente di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Raiola vuole per il numero 13 uno strappo alla regola al tetto stipendi imposto dal fondo Elliott Management Corporation.

Un'eccezione, così come è stato per Ibrahimović e così come sarà per Donnarumma. Questo viene chiesto e questo verrà quasi certamente fatto dalla proprietà rossonera per il classe 1995, difensore del presente e del futuro rossonero.