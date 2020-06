Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: ecco la richiesta di Raiola

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo la fine del campionato, fissata per il 2 agosto, il Milan avrà molto da fare per risolvere alcune grane contrattuali. In primis l’obiettivo è quello di rinnovare il rapporto con Gianluigi Donnarumma, per il quale sono già iniziati i colloqui. Paolo Maldini, nel corso del pre-partita di Milan-Roma, non ha avuto dubbi in merito alla questione dichiarando: “Donnarumma è il portiere più forte del mondo, abbiamo l’obbligo di provare a tenerlo“. E infatti lo stesso direttore tecnico ha già parlato con ‘Gigio’, avvisandolo di una proposta imminente nei suoi confronti.

L’ultima trattativa con Mino Raiola è stata decisamente turbolenta, chissà che stavolta possa filare tutto più liscio. Anche perché il procuratore italo-olandese cura gli interessi di molti atri giocatori del Milan, uno su tutti il capitano Alessio Romagnoli. Per quanto riguarda la sua situazione non c’è nessuna urgenza, visto che il contratto scadrà nel 2022, ma non c’è nemmeno da stare troppo tranquilli, perché l’interesse dell’Atletico Madrid c’è ed è concreto.

Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ Raiola avrebbe chiesto al Milan 5 milioni di euro netti per Romagnoli, che attualmente ne guadagna 3,5. Un aumento di contratto che andrebbe a superare il tetto salariale di 3 milioni imposto da Ivan Gazidis, ma che sarebbe vitale per una squadra che ha bisogno di certezze. E il capitano rappresenta la certezza per eccellenza.

Intanto il Milan ha fissato un incontro con l’agente Ramadani per due obiettivi: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>