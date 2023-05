Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, il giorno giusto per la firma

Venerdì 2 giugno , a quanto pare, dovrebbe essere il giorno giusto per la firma sul nuovo matrimonio tra Leao e il Milan. Sarà l'anti-vigilia di Milan-Verona , ultima partita di campionato: dopo la sfida contro gli scaligeri, Leao andrà in Nazionale . Sarà impegnato, con il suo Portogallo , per le sfide di qualificazione agli Europei 2024 contro Bosnia e Islanda .

Prenderà 5 milioni l'anno (più bonus) fino al 2028

'Tuttosport' ha ricordato come l'operazione per il rinnovo di Leao con il Milan si sia sbloccata grazie alla scesa in campo di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, che ha mediato tra le parti (Lille e Sporting Lisbona) per il pagamento alla multa di 20 milioni di euro da parte dei francesi al club portoghese. Sgravando il giocatore da qualsiasi onere.