Calciomercato Milan – Trequarti, non solo Kamada: il nome più caldo

Archiviata con soddisfazione la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan ora può guardare all'ultimo impegno della stagione, quello di 'San Siro' contro il Verona, con il cuor leggero. E pensando già al mercato estivo. Il tecnico Stefano Pioli ha chiesto rinforzi di qualità e ha fatto intendere come i dirigenti, Paolo Maldini e Frederic Massara, siano già al lavoro per costruire la squadra per la stagione 2023-2024.