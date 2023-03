Leao si è perso. Il Milan ora si interroga: quale futuro per lui?

Rafael Leao sta deludendo le aspettative del Milan in questo 2023. Non segna, fa fatica e sta pesando anche la questione rinnovo. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan che, da due mesi a questa parte, non segna più e che ha servito un solo assist vincente (per Junior Messias in Milan-Atalanta 2-0). Che cosa succede all'attaccante portoghese? Questa è la domanda che si pongono tutti.

Leao non ha continuità, ultimamente è più apatico che incisivo. Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha provato a spiegare cosa gli succede nel post-partita di Milan-Salernitana 1-1 a 'San Siro'. «La situazione strana di Leao è questa: in allenamento fa benissimo, si muove tantissimo e benissimo, tutto, e poi in partita fa qualcosa di meno. Deve trovare una via di mezzo».

Milan, cosa succede a Leao? — Il ragazzo è impreciso nelle conclusioni in porta, nonostante, spesso, gli capitino tra i piedi palloni interessanti. Di pari passo con la frustrazione, aumentano i suoi tiri da fuori - spesso da distanze siderali - che, ovviamente, tutto trovano fuorché lo specchio della porta avversaria.

E dire che a Milanello, in allenamento, fa cose pregevoli e fa impazzire i compagni di squadra ogni volta che li punta e li salta. Insomma, da uno come Leao è lecito aspettarsi molto meglio. Specialmente in questo momento in cui il Milan, impegnato nella corsa per un posto in Champions League, potrebbe sfruttare gli errori delle altre contendenti. Invece scivola anche lui.

Passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, ha commentato 'Tuttosport', Leao si è allontanato dalla fascia sinistra, dove prima dominava, accentrando il suo raggio d'azione più vicino a quello di Olivier Giroud. Lì, però, rende poco, quindi cerca di allargarsi nella sua 'zona di comfort', accendendosi, però, ad intermittenza.

Crisi tattica in atto. Poi c'è la questione contratto — Serve una chiave di volta tecnico-tattica. Se anche lui, che di fatto è il top player del Milan, fatica e non arriva a dare certezze, in casa rossonera è logico preoccuparsi. Urge ritrovare il prima possibile il Leao della passata stagione. La vicenda del rinnovo del contratto, ha chiosato 'Tuttosport', influisce certamente sul suo vissuto quotidiano.

Il Milan ha fatto la sua proposta (6,5 milioni di euro di base fissa più 1,2 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili) a fronte di una richiesta di 7,5 milioni di euro di base fissa. Distanza non enorme, certo, ma Paolo Maldini e Frederic Massara potranno alzarla ulteriormente per accontentare Leao e il suo entourage?

In caso di mancato rinnovo, sicura cessione al miglior offerente in estate. Con l'auspicio che, intanto, torni a fare la differenza sul campo. Perché quando si gioca, sul prato verde, con la maglia del Milan, le carte scritte e le vicende extra-campo andrebbero chiuse a doppia mandata in un cassetto. Svezia, la decisione sulla convocazione di Ibrahimovic >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!