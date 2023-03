Milan, certezza Giroud: tutti i numeri del centravanti francese

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud , attaccante del Milan , vera e propria certezza dell'attacco rossonero. Con il gol segnato in occasione di Milan-Salernitana 1-1 , il numero 9 del Diavolo ha portato a 3 , infatti, il conto delle reti segnate dall'inizio del 2023 . Curiosità? Le ha fatte tutte di testa .

Milan, Giroud da record: ecco perché

In questo periodo, ha evidenziato la 'rosea', nessuno ne ha segnati di più in questo modo nei Top 5 campionati europei. Pari merito con Giroud del Milan, infatti, troviamo Victor Osimhen (Napoli) e Danilho Doekhi (Union Berlino). Ma non si tratta dell'unico record che il centravanti francese ha raggiunto in questi mesi.