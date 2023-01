Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco quando ci sarà il summit

Rafael Leao e il Milan trattano il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Ma oggi le parti non si incontreranno. Le ultime news

'SportMediaset' ha fornito gli ultimi, importanti aggiornamenti sulla questione del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Il collega Claudio Raimondi, infatti, ha riferito come oggi non fosse in programma alcun appuntamento tra il club rossonero e i rappresentanti dell'attaccante portoghese sul tema del prolungamento del contratto in scadenza, come noto, il prossimo 30 giugno 2024.