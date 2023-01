Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, salta l’incontro: i due ostacoli

Saltato l'incontro previsto oggi tra Rafael Leao e il Milan per la questione rinnovo. Ci sono due ostacoli alla firma sul nuovo accordo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Il club rossonero puntava a chiudere in questo mese di gennaio il discorso sul prolungamento del contratto di Leao, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. Ma gli ultimi giorni non hanno portato novità positive, tutt'altro.

Oggi, venerdì 20 gennaio, che sembrava poter essere un giorno importante, infatti probabilmente deluderà le aspettative. Per la 'rosea', alla giornata di ieri, non erano in programma incontri tra Paolo Maldini, Frederic Massara e Ted Dimvula, avvocato francese che cura gli interessi di Leao e che sta gestendo la complessa situazione rinnovo con il consigliere della famiglia, Jorge Mendes e il padre del giocatore, Antonio.

Rinnovo Leao, si complica tutto: i motivi — Per il quotidiano sportivo nazionale, la trattativa per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan resta complessa. Nello scorso mese di dicembre, infatti, il giocatore ha fatto un importante passo in avanti. Ha pensato, infatti, di accettare una proposta del Diavolo, tra i 6 e i 7 milioni di euro netti a stagione a fronte degli 1,5 attualmente percepiti. Offerta, che, però, lascerebbe in un angolo la questione del risarcimento dovuto dal giocatore allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta nel 2018. E che oggi è riconosciuta illegittima dai Tribunali.

In sostanza, il Milan non pagherebbe i 19,5 milioni di euro dovuti dal portoghese allo Sporting, ma moltiplicherebbe per quattro (e oltre) lo stipendio di Leao. Basta questo per chiudere i negoziati? No, perché resta il braccio di ferro sugli agenti. Dimvula e Mendes, infatti, per la 'rosea' giocano la stessa partita. Non è semplice chiarire chi decide tra i due, chi incassa le commissioni e chi le paga. Anche per questo motivo il Milan e Leao non hanno ancora un accordo per il rinnovo. Poi c'è la questione della clausola rescissoria, altro ostacolo verso la fumata bianca.

Due ostacoli per il sì del giocatore al Milan — Attualmente, nel contratto di Leao con il Milan, c'è una clausola di 150 milioni di euro. Il club rossonero vorrebbe eliminarla o tenerla a cifre altissime. Gli agenti del giocatore puntano ad abbassarla per facilitare un futuro trasferimento dell'attaccante lusitano. Ci sono, infine, per il quotidiano sportivo nazionale, le difficoltà sul campo a togliere sicurezze a tutti. Con un Milan in difficoltà di gioco e risultati, Leao può avere più dubbi sul rinnovo. E il Milan, se Leao non incide da top player, può anche farsi legittime domande sul valore del maxi-investimento.

Intanto, la Premier League osserva la situazione da lontano. Il Chelsea continua a comprare esterni offensivi di talento (Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke, per luglio Christopher Nkunku), ma tutte le grandi d'Inghilterra hanno la forza economica per chiamare il Milan e comprare Leao. I prossimi mesi, in questo senso, possono portare novità.