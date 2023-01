Milan, il grande esodo: i calciatori in uscita tra gennaio e giugno

Il Milan, tra il calciomercato invernale e quello estivo, potrebbe cedere (o non confermare) svariati giocatori. Ecco di chi si tratta

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dedicando un approfondimento al calciomercato del Milan, ha spiegato come il club rossonero, tra quest'inverno e la prossima estate, fa e farà delle valutazioni su molti calciatori del suo attuale organico. Il Diavolo, infatti, ha oltre 30 giocatori, ma il tecnico Stefano Pioli, tra infortuni e delusioni, finisce per fidarsi praticamente soltanto dei titolari.

Calciomercato Milan, quanti giocatori in bilico! — La stagione di Yacine Adli, secondo la 'rosea', per esempio non ha senso. Il Milan lo ha acquistato, nell'estate 2021, per 9 milioni di euro dal Bordeaux; lo ha lasciato lì un'altra stagione per maturare, lo ha fatto arrivare a Milanello poiché credeva nelle sue qualità. Ma non ha giocato quasi mai: una partita da titolare in cinque mesi. Il ragazzo, così, ha perso fiducia. Ma anche il rendimento di Ante Rebić, appena rientrato da un infortunio, è stato ben lontano da quello di un attaccante 'da Milan'.

Poi, ovviamente, in casa rossonera terrà banco il tema riscatti. Sergiño Dest, giunto in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona per 20 milioni di euro, finora non ha dimostrato di valere quella cifra. Per Brahim Díaz, poi, il Milan dovrebbe versare al Real Madrid la cifra di 22 milioni di euro. Importo rinegoziabile al ribasso, ma importante ad ogni modo per il potere di spesa del club meneghino la prossima estate.

Dest ha meno chance di riscatto rispetto a Brahim e Vranckx — Aster Vranckx, invece, può diventare rossonero a titolo definitivo versando 12 milioni di euro al Wolfsburg. Per la 'rosea', Dest ha meno chance degli altri di restare ma, comunque, è impensabile che il Diavolo paghi oltre 50 milioni di euro per tenere tutti loro. Altri giocatori, poi, sono al passo d'addio ai colori rossoneri. Non saranno rinnovati, per esempio, i contratti dei due portieri Ciprian Tătărușanu ed Antonio Mirante. Ne rimarrà, poi, solo uno tra Matteo Gabbia e Malick Thiaw.

Quindi, partirebbe sicuramente in caso di offerte Fodé Ballo-Touré. Resta un caso a parte Zlatan Ibrahimović. Bisognerà capire come rientrerà dall'infortunio e se avrà ancora voglia di sentirsi un calciatore. L'unico giocatore del Milan per cui possono giungere novità a breve, entro la fine di gennaio, è Tiémoué Bakayoko. L’Adana Demirspor è in Italia per parlare di lui e non solo: il Chelsea può risolvere in anticipo il suo contratto. Se partisse, darebbe al Milan un buon motivo per cercare un rinforzo. Milan, Maldini vorrebbe riaprire il mercato subito: punta questi due acquisti >>>