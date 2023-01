Milan, Maldini vorrebbe riaprire il mercato subito: punta due acquisti

Paolo Maldini vorrebbe piazzare un paio di acquisti per il Milan nel mercato di gennaio. La squadra ha carenze che vanno colmate. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, qualche giorno fa, dopo l'ufficialità dell'acquisto di Devis Vásquez, nel pre-partita di Milan-Torino di Coppa Italia, avesse dichiarato già chiuso il mercato in entrata del club rossonero per la sessione invernale.

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha ribadito successivamente la linea societaria. Anche perché, a Milanello, allena ben 31 giocatori. Qualche dubbio, però, viste le ultime prestazioni del Milan ed alla luce degli ultimi risultati della squadra, in merito questa linea guida sta cominciano a ronzare anche nella testa dei dirigenti.

Mercato Milan, si farà qualcosa a gennaio? — In attacco, per esempio, Olivier Giroud sta pagando il grande utilizzo ed avrebbe bisogno di un ricambio all'altezza. Di attaccanti il Milan ne ha tanti, ma tra Divock Origi, Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović si fa fatica a trovarne uno sano e costantemente pronto per Pioli.

Per il quotidiano torinese, dunque, è possibile che Maldini, tramite l'amministratore delegato Giorgio Furlani, possa sottoporre la questione a Gerry Cardinale per capire se poter anticipare parte del budget per il mercato estivo 2023 a gennaio. E, dunque, cercare nei prossimi dieci giorni di acquistare un attaccante.

Potrebbe arrivare un attaccante. Poi c'è sempre Ziyech — Il tempo per un acquisto di qualità, però, è poco. A fine gennaio, inoltre, Maldini potrebbe piazzare il colpo Hakim Ziyech per il Milan. Domenica scorsa il marocchino ha giocato in Chelsea-Crystal Palace per via delle molte assenze. Ora, però, i 'Blues' hanno acquistato Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke e João Félix: dunque rischia di restare ancora di più ai margini.

Il Milan, in estate, aveva detto di no a Ziyech per la richiesta - elevata - sull'ingaggio. Ma se il Chelsea aprisse ora al prestito e se lui non esagerasse con le pretese economiche, Maldini potrebbe tornare davvero a farci un pensiero subito. Mercato Milan: il Chelsea vende; il Diavolo punta 4 gioielli dei 'Blues' >>>