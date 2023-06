Calciomercato Milan – Oggi il rinnovo di Leao: cifre e dettagli finali

Oggi il Milan e Rafael Leao sigleranno il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. A meno di clamorosi slittamenti, infatti, è previsto per il pomeriggio l'appuntamento a 'Casa Milan' per firma ed annuncio ufficiale del prolungamento dell'intesa tra il club di Via Aldo Rossi e il nativo di Almada.