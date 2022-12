Calciomercato Milan – Leao si vede ancora rossonero: “Tanti altri gol”

Rafael Leao, attaccante del Milan, è molto ambito in sede di calciomercato. A quanto pare, però, la sua priorità è restare in rossonero!

Didascalia ineccepibile: «Arriveranno tanti altri gol». Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola questo sembra essere un segnale d'amore nei confronti del Milan, con i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara , impegnati con l'obiettivo di prolungare il contratto dell'attaccante fino al 30 giugno 2027 .

Rinnovo Leao, il Milan pensa di arrivarci prima del calciomercato estivo

Fernando Santos, Commissario Tecnico del Portogallo, non ha dubbi sulle qualità di Leao: «Ha un potenziale enorme, quando è entrato ha fatto vedere di che cosa è capace». Il suo ruolo in Nazionale però è diverso: «Nel Milan «gioca a sinistra, ha piena libertà, qui si sente più in difficoltà ma questo non toglie l’enorme talento che ha e la fiducia che ho in lui».