Calciomercato Milan – Rinnovo o partenza? Il punto su Romagnoli | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli può lasciare il Diavolo. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2022

Parlando delle mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha anche affrontato l'argomento relativo il futuro di Alessio Romagnoli . C'è incertezza, infatti, su cosa farà il capitano del Diavolo nella stagione 2021-2022 .

La scadenza dell'attuale contratto di Romagnoli con il Milan, fissata al 30 giugno 2022 e la richiesta di aumento dello stipendio per l'eventuale, nuovo accordo rispetto ai 3,5 milioni di euro annuali già percepiti fa porre degli interrogativi alla società. Meglio cederlo o pensare al rinnovo?

Un'eventuale trattativa per il prolungamento di contratto non si preannuncia semplice, visto che il suo agente è Mino Raiola. Quindi il Milan potrebbe valutare tutte le offerte che gli perverranno per il suo capitano. Intanto arriva il verdetto del Giudice Sportivo su Ibrahimovic. Ecco quante giornate salterà lo svedese.