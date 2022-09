Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, la distanza tra domanda e offerta

Rafael Leao, attaccante del Milan, può firmare il rinnovo del contratto con il club rossonero. Ma c'è ancora una distanza ampia da colmare

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato della situazione relativa al rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, visto anche l'interesse di Chelsea e Manchester City nei confronti dell'attaccante portoghese. Questo è il motivo per cui in Via Aldo Rossi vorrebbero arrivare il prima possibile ad un accordo con il giocatore.

Milan, c'è ancora distanza per il rinnovo di Leao

Al Milan, in questo periodo, cresce la fiducia sul rinnovo del contratto di Leao. Specialmente per il comportamento riconoscente che il calciatore sta avendo nei riguardi del Milan, che lo sta aiutando ad imporsi e ad esplodere in via definitiva. Le parole di Paolo Maldini al 'Festival dello Sport' di Trento suonano come un'apertura importantissima in direzione rinnovo.

Il Milan, che per policy aziendale finora non ha voluto sforare i 4,5 milioni di euro netti a stagione per giocatore, è disposto, secondo il quotidiano romano, a metterne 6 sul piatto per Leao. Ritiene, infatti, che i giocatori di livello vadano pagati di più e il portoghese, senza dubbio, rientra in questa cerchia di 'eletti'.

Ad oggi, però, un accordo per il prolungamento del contratto di Leao con il Milan, la cui data di scadenza è il 30 giugno 2024, non è ancora stato trovato. Nel corso dei mesi, infatti, sono cambiate le richieste economiche dei suoi rappresentanti. Questi ora sono arrivati a chiedere uno stipendio di almeno 7 milioni di euro netti a stagione.