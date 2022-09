Milan, nessuno corre come Tonali: il maratoneta recupera per Empoli

Sandro Tonali è il giocatore del Milan che percorre più chilometri in assoluto. Al 'Castellani' di Empoli ci sarà: recupero in tempo record

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Sandro Tonali, centrocampista del Milan, poiché si tratta del giocatore rossonero, ad oggi, chi con più chilometri percorsi. Il contributo di Tonali alle fortune del Milan è fatto di giocate di qualità, assist (uno), occasioni da gol create (13) ma anche dello 'spirito di Gennaro Gattuso', suo idolo da sempre. Perché si contraddistingue anche per recuperi e tanta corsa.

Tonali ha una media di 10,8 chilometri percorsi per partita: in testa nella classifica di squadra davanti a Ismaël Bennacer e Davide Calabria. Ma anche davanti a Theo Hernández, a tutti gli esterni d'attacco, alle punte ed ai difensori centrali. Tutto questo un po' lo paga in zona-gol, dove il suo apporto si limita ad un assist per Rafael Leão nel derby. Ma è inevitabile, considerando quante energie spende in giro per il campo.

Milan, Tonali corre come Gattuso: a Empoli subito in campo

Tonali si è sempre paragonato a Gattuso, mentre mister Stefano Pioli lo ha sempre accomunato a Daniele De Rossi. Altri numeri, ha evidenziato la 'rosea', confermano l'attitudine del numero 8 del Diavolo a saper fare bene un po' di tutto. Con 176 passaggi positivi (media di 29,33 per partita) supera di molto la media di quella dei colleghi di ruolo (21,86). Per lanci e cross, lo stesso. Ma Tonali sa farsi valere anche nei contrasti e nei recuperi: oltre 5 palloni per partita, contro i 3,6 della media nel ruolo.

Insomma, un giocatore completo che corre più di tutti e di corsa va verso il recupero per la trasferta di Empoli, in programma sabato 1° ottobre alle ore 20:45. Con la Nazionale Italiana non ha giocato perché affaticato, poi si è allenato in separata sede a Milanello seguendo un programma di lavoro specifico. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, Pioli si augura di riaverlo in gruppo. Così fosse, Tonali andrebbe sicuramente in campo in Empoli-Milan. Notizia che rincuora i tifosi milanisti, visti gli infortuni a Mike Maignan e Theo.

Il 'Castellani', per Tonali, sarà dunque la prima tappa di un inizio del mese di ottobre da brivido, giacché il Milan aspetta con trepidazione la doppia sfida di Champions League contro il Chelsea e la gara di 'San Siro' contro la Juventus in campionato. Altri tre appuntamenti dove il centrocampista lodigiano vorrà essere protagonista.