Calciomercato Milan – Krunic, rinnovo o cessione? La scelta del club

Il Fenerbahçe, infatti, aveva tentato Krunic con un contratto ben più ricco di quello attuale. Ora, a meno di rilanci a cifre irrinunciabili, Krunic va verso la permanenza al Milan in questa sessione di calciomercato. Lui è l'uomo del quale Pioli non può fare a meno, dal punto di vista tattico, a maggior ragione con il nuovo modulo.

L'idea del tecnico del Milan è la stessa che circola in questo momento in Via Aldo Rossi, secondo 'La Gazzetta dello Sport'. A Krunic, che oggi guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione, sarà offerto un contratto da circa 2,5 milioni annui. Un aumento significativo per un calciatore che a ottobre compirà 30 anni.