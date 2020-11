Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, via ai negoziati: il punto | News

Calciomercato Milan, si inizia a parlare del contratto di Kessié

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rinnovo di Franck Kessié, ci siamo. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan ed il giocatore stanno cominciando a parlare del prolungamento del contratto in scadenza, attualmente, il prossimo 30 giugno 2022.

Le parti non hanno ancora affrontato l’argomento con un incontro ufficiale in sede, ma la volontà di entrambe è chiara: vogliono continuare insieme. Il Milan considera Kessié importante e vuole blindarlo con un nuovo contratto ed un conseguente adeguamento dello stipendio verso l’alto. Il giocatore ivoriano, dal canto suo, ha messo il rinnovo con il Milan in cima alla lista delle sue priorità.

Nonostante, dunque, il corteggiamento di qualche squadra all’estero (Monaco nella Ligue 1 francese e West Ham nella Premier League inglese), Kessié non pensa al calciomercato e vuole continuare a giocare nel Milan anche in futuro. In fin dei conti, il numero 79 ha ribadito la sua fedeltà ai colori rossoneri anche in momenti nettamente più complicati di quello attuale.

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, si siederanno al tavolo delle trattative con Kessié molto presto. Il tempo di sistemare le questioni relative ai contratti di Gigio Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović. Poi arriverà il turno di Kessié. CALCIOMERCATO MILAN, MALDINI PUNTA UN BOMBER BRASILIANO PER IL FUTURO >>>